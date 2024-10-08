شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسرى رئيسا لبعثة "يد" الزمالك فى بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 12:37 م
يترأس حسن يسرى رئيس جهاز كرة اليد بنادى الزمالك بعثة فريق الرجال فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب المحدد لها الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى ، ومن المقرر أن تغادر البعثة غدا الأربعاء ،إستعدادا لخوض منافسات البطولة .
وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى والزمالك فى الثالثة.
وضمت مجموعة يد الأهلى كلاً من: ميكال الأثيوبى وسى أف جى إس أو من الكونغو والنجم الساحلى التونسى ، بينما ضمت مجموعة يد الزمالك كلاً من: المنتدى المغربى وفريندشيب الكاميرونى وكيركوس الأثيوبى.
وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-24 فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى إستضافتها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ليتحل المركز السادس.
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