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حسن يسرى رئيسا لبعثة "يد" الزمالك فى بطولة أفريقيا بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 12:37 م

يترأس حسن يسرى رئيس جهاز كرة اليد بنادى الزمالك بعثة فريق الرجال فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب المحدد لها الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى ، ومن المقرر أن تغادر البعثة غدا الأربعاء ،إستعدادا لخوض منافسات البطولة .

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى والزمالك فى الثالثة.

وضمت مجموعة يد الأهلى كلاً من: ميكال الأثيوبى وسى أف جى إس أو من الكونغو والنجم الساحلى التونسى ، بينما ضمت مجموعة يد الزمالك كلاً من: المنتدى المغربى وفريندشيب الكاميرونى وكيركوس الأثيوبى.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-24 فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى إستضافتها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ليتحل المركز السادس.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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