شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسرى رئيسا لبعثة "يد" الزمالك فى بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

يترأس حسن يسرى رئيس جهاز كرة اليد بنادى الزمالك بعثة فريق الرجال فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب المحدد لها الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى ، ومن المقرر أن تغادر البعثة غدا الأربعاء ،إستعدادا لخوض منافسات البطولة .

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لرجال كرة اليد المقرر لها أكتوبر بالمغرب عن وقوف فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى والزمالك فى الثالثة.

وضمت مجموعة يد الأهلى كلاً من: ميكال الأثيوبى وسى أف جى إس أو من الكونغو والنجم الساحلى التونسى ، بينما ضمت مجموعة يد الزمالك كلاً من: المنتدى المغربى وفريندشيب الكاميرونى وكيركوس الأثيوبى.

وفاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-24 فى إطار ختام تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى إستضافتها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ليتحل المركز السادس.

