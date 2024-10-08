شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد 6 ديسمبر لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 6 ديسمبر القادم موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات قادمة .

ومن المنتظر أن يخوض ياسر قمر رئيس الاتحاد الحالى الإنتخابات مجددا وينافسه عمرو مخلوف أمين الصندوق الحالى على الرئاسة .

أعلن ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة الحالى قائمته فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها شهر ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتضم القائمة أحمد عبد الدايم نائبا وعبد المعطى منصور أمين صندوق، وفى العضوية كلا من شوكت صابر ومحمود الفقى ومرفت حسنى ووائل قنديل ومحمود رؤوف.

من ناحية أخرى تحديد انطلاقة دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة "رجال وسيدات" خلال الموسم الماضى 2023-2024.