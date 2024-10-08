شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح يشيد بـ توليفة جوميز السحرية ويؤكد: دوري المحترفين لا يقل عن الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أشاد إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق بلدية المحلة، بقوة وسط ملعب الزمالك تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزية جوميز، وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": أحيي جوميز على التوليفة التي صنعها في وسط ملعب الزمالك، خاصة بعد ضم عبد الله السعيد رغم الانتقادات، ووجود عبد الله السعيد وناصر ماهر دعم الجانب الهجومي ودونجا من اللاعبين الشباب المميزين في الضغط والدفاع، خاصة وأن الزمالك افتقد عدداً من النجوم مثل طارق حامد وساسي في نفس الوقت وحدثت فجوة كبيرة في هذا الخط بعد رحيلهما.

أضاف: أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وحسام حسن، ومستوانا أعلى من مجموعتنا كأداء وتاريخ، وأرى أن حسام حسن يغير في القائمة للنزول بالأعمار السنية، خاصة أنه يعلم جيداً مستويات اللاعبين.

واصل: نادي الزمالك يمنح الفرصة دائماً لأبنائه، واخترت مجال التدريب لأنني كنت أحب الاستمرار مع الكرة، وعملت بقطاع الناشئين بالنادي، وعندما جاءت فرصة تدريب بلدية المحلة لم أتردد والزمالك وافق على رغبتي.

أكمل: دوري المحترفين أصبح لا يقل في قوته عن الدوري الممتاز، والجماهير أصبحت تتابع مبارياته، حققنا بداية جيدة وفوز مهم خارج ملعبنا، خاصة أن الفريق لم يصل إلى الجاهزية الكاملة.

واختتم: كثير من اللاعبين رحلوا عن الفريق، وهناك 6 لاعبين لا يشاركون مع الفريق بسبب رغبتهم في اللعب بالدوري الممتاز، وعملت مع المجموعة التي تواجدت معي، مازلنا لم نفعل شيء لأن الدوري مازال طويلاً ولكنها بداية جيدة تمنحنا الحافز.