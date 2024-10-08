تكنولوجيا: رصد سيارة Xiaomi SU7 Ultra على التطبيق الرسمي تمهيدًا لإطلاقها أوائل 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتسارع شركة شاومي إلى دخول سوق السيارات، حيث تصدرت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية عالية الأداء SU7 Ultra من الشركة عناوين الأخبار مؤخرًا بفضل مواصفاتها المذهلة والجدول الزمني المحتمل لإطلاقها.

في الآونة الأخيرة، برز النموذج الأولي لـ SU7 Ultra في الأخبار بعد إكماله جولة ناجحة على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايف، المسار الذي يُعرف بصعوبته ويستخدم عادة لاختبار السيارات عالية الأداء.

ولم يُظهر هذا الإنجاز قدرات السيارة المذهلة فحسب، بل أشار أيضًا إلى قرب إطلاقها الرسمي. من المتوقع أن يعود النموذج الأولي مجددًا لحلبة نوربورغرينغ في محاولة رسمية خلال أكتوبر من هذا العام.

ووفقًا للتقارير المتداولة، تخطط شاومي للكشف عن نسخة الإنتاج النهائية من SU7 Ultra في الربع الأول من عام 2025. وزاد من الترقب لهذا الإطلاق المشاهدات غير المتوقعة داخل تطبيق Xiaomi Auto، حيث اكتشف المستخدمون خيارات لتكوين النموذج الأولي لـ SU7 Ultra.

ومع ذلك، تمت إزالة هذه الخيارات بشكل غامض بعد فترة قصيرة. تُعد SU7 Ultra بوعدها بإعادة تعريف قطاع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وذلك بفضل تقنياتها المتطورة وأدائها المذهل.

تتميز السيارة بهيكل كامل مصنوع من ألياف الكربون، ما يجعل وزنها منخفضًا بشكل ملحوظ عند 1900 كجم فقط، وهو ما يساهم في تسارعها المدهش وسرعتها القصوى.

ومن ناحية الأداء، تحتوي SU7 Ultra على مجموعة دفع كهربائية قوية تنتج قوة إجمالية تبلغ 1548 حصانًا، وهو ما يترجم إلى أداء مثير. يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 1.97 ثانية فقط، مع قدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 350 كم/ساعة.

كما ان نظام الكبح مميز بنفس القدر، حيث يمكن للسيارة التوقف تمامًا من سرعة 100 كم/ساعة في مسافة 25 مترًا فقط.

ومن المتوقع أن تنظم شاومي حدثًا مهمًا في نهاية شهر أكتوبر، حيث ستقوم بالكشف عن سلسلة Xiaomi 15 وسلسلة Xiaomi Pad 7، إلى جانب العديد من المنتجات المرتقبة الأخرى. قد يتضمن هذا الحدث أيضًا تحديثات حول مسيرة SU7 Ultra وخطة الشركة الأوسع في قطاع السيارات الكهربائية.

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