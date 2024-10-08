قائد الجيش الثانى الميدانى: جاهزون لأى مهام نكلف بها وندرك حجم التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، إن مصر دولة عظيمة بشعبها وتاريخها ومن أقدم دول العالم ومهد لحضارته، ولديها من التاريخ والخبرات والتجارب ما تقدمه للعالم والمنطقة كنموذج للسلام والرشد.

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية أكد أن مصر تدير سياساتها بشرف وأهدافها بوضوح وشفافية.

وتابع: "خيار مصر الاستراتيجي هو السلام والأمن للجميع، ويقينًا فإن خيار السلام لا بد له من قوة تحميه وتدعمه، قوة غير موجهة لأحد لكنها تطل برأسها وتقف حصنًا منيعًا لهذا الوطن ضد كل من لا يفهم غير هذه اللغة أو تسول له نفسه المساس بأمن مصر واسقرارها".

وأوضح جعفر أن الوطن في أيد أمينة والجيش الثاني الميداني يعتز بما يكلف به من مهام ويفخر بما يحققه من نتائج، ونراقب ونحلل ما يحدث من حولنا وندرك حجم التحديات والمخاطر التي يمكن أن تفرزها تلك الأحداث.

وتابع: "نضع الخطط والسيناريوهات المناسبة للتعامل معها، وكيف وأين ومتى نتواجد، محافظين على الأمن القومي المصري داخل وخارج البلاد، وجاهزون لأي مهام نكلف بها".