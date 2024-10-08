شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري الألماني ينتظم في تدريبات الفراعنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني للظهور في تدريبات منتخب مصر اليوم استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام موريتانيا في تصفيات كاس الأمم الأفريقية 2025 بمعنويات مرتفعة بعد المستوي الطيب له مع فريقه الألماني.



يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي موريتانيا يومي 11 أكتوبر بالقاهرة و 15 من نفس الشهر بموريتانيا في الجولتين الثالثة و الرابعة في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.



وبدأ المنتخب الوطني معسكره مطلع الإسبوع الجاري استعدادا لمباراتي موريتانيا تحت قيادة حسام حسن وتكتمل الصفوف اليوم بانتظام الربعاي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش و مصطفي محمد و محمد عبد المنعم في تدرييات الفراعنة.



ينضم مرموش لتدريبات المنتخب الوطني اليوم بمعنويات مرتفعة لتصدره قائمة هدافي الدوري الألماني بعد قيادته لفريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع بايرن ميونخ 3-3 ليعتلص الصدارة برصيد ثمانية أهداف، كما يملك 4 تمريرات حاسمة.



كما ظهر مرموش للمرة الرابعة في التشكيلة المثالية للدوري الألماني للمرة الرابعة هذا الموسم بسبب ما يقدمه من مستوي طيب للغاية في الفترة الماضية .



واختير عمر مرموش في التشكيل المثالي للجولة الثانية، الثالثة، الخامسة، والسادسة هذا الموسم في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم للدولي المصري.

وعلقت الرابطة على أداء اللاعب قائلة: "حصل عمر مرموش على نقاط الهداف (ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة) في الجولة السادسة وضمن بمفرده التعادل 3-3 أمام بايرن ميونخ ، لم يحدث من قبل أن يسجل لاعب من فرانكفورت هذا العدد من الأهداف في أول 6 مباريات".

وجاء التشكيل المثالي للجولة السادسة في الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم).

خط الدفاع: أليخاندرو جريمالدو ( باير ليفركوزن )، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، فالنتين جيندري (هوفنهايم)، فيليب مويتي (ماينز).

خط الوسط: ريتسو دوان (فرايبورج)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، إسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، نديم أميري (ماينز)، مايكل أوليسه (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: عمر مرموش (اينتراخت فرانكفورت).