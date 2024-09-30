خلال 3 أيام .. زلزال رابع يضرب إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - ضرب زلزال رابع فجر اليوم 30 سبتمبر 2024 الساعة 5:44 ص بتوقيت القاهرة بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 600 كم شرق سد النهضة، 150 كم من أديس أبابا، وقد حدث زلزال منذ 3 أيام بقوة 4.9 درجة يوم 27 سبتمبر الجارى، وبعده بحوالى 8 ساعات (3:20 م بتوقيت القاهرة) وقع زلزال تابع بقوة 4.5 درجة على عمق 10 كم أيضا فى نفس منطقة الزلزال الرئيسى، وآخر بقوة 4.6 درجة على عمق 10 كم أيضا الساعة 2:45 ص بتوقيت القاهرة 28 سبتمبر 2024.

النشاط الزلزالى او خطر تعرض سد النهضة للانهيار ليس بديلا عن ضرورة السعى للتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، من المتوقع زيادة النشاط الزلزالى فى إثيوبيا خاصة فى منطقة سد النهضة بعد ان اكتمل الملء بحوالى 60 مليار م3.