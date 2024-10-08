سعر الذهب في مصر اليوم مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد في منتصف تعاملات أمس.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بمنتصف تعاملات الاثنين، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4080 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3570 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3060 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2380 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1700 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 126888 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28560 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.