جيش الاحتلال: الدفع بالفرقة 146 لتنفيذ عمليات برية محدودة جنوبي لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جيش الاحتلال، الدفع بالفرقة 146 لتنفيذ عمليات برية وصفها بالمحدودة ضد حزب الله جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان، اليوم الثلاثاء، إنَّ قوات الفرقة 146 بدأت أمس الاثنين تنفيذ ما سماها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وأضاف أن هذه أول فرقة احتياطية تستخدم في القتال في جنوب لبنان ضمن العملية التي يسميها «سهام الشمال».

وطالب الصيادين وروّادَ البحر في منطقة نهر الأولي جنوباً بالابتعاد عن الشاطئ حتّى إشعار آخر.

في حين أصدر بيانًا آخر قال فيه قال فيه إنه سيشنّ قريبا عمليات عسكرية على ساحل لبنان الجنوبي.

كما أفاد جيش الاحتلال، بأن أربع مناطق في الشمال مناطق عسكرية مغلقة اعتبارا من مساء أمس، ومنع الدخول إلى هذه المناطق.