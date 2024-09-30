تكنولوجيا: الواجهة الرئيسية الجديدة لـ Google TV محدودة وتقتصر على تشغيل أو إيقاف معظم الأجهزة فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد لوحة Google Home التي تم تقديمها لأجهزة Google TV إضافة مثيرة، إلى النظام الأساسي. ومع ذلك، فقد لاحظنا أنها محدودة الوظائف إلى حد ما.

لقد تم إطلاق هذه اللوحة أولاً على Google TV Streamer، ومن المتوقع أن تتوسع لتشمل المزيد من الأجهزة قريبًا.

تشبه الواجهة الجديدة على Google TV ما هو متاح على أجهزة Pixel من خلال شاشة القفل، حيث تعرض أجهزتك المفضلة وفقًا للإعدادات الموجودة في تطبيق Home.

تقدم اللوحة إمكانية ضبط الأجهزة وعرض حالتها، بالإضافة إلى إمكانية عرض البث المباشر من كاميرات Nest. ولكن، على الرغم من أن لوحة Home Panel على أجهزة Pixel وأجهزة أندرويد الأخرى قادرة على توفير تجربة مريحة كامتداد لتطبيق Home، فإن الوظائف على Google TV تبقى محدودة.

كما ذُكر سابقًا، فإن تخطيط اللوحة الرئيسية على Google TV يشبه ما يمكن رؤيته في علامة التبويب “المفضلة” في تطبيق Home. يتم تحديثه تلقائيًا عند إضافة أجهزة جديدة أو إعادة تنظيمها، ولكن على عكس تطبيق Home، لا تستطيع اللوحة تنفيذ جميع المهام.

على سبيل المثال، إذا كان لديك أضواء ذكية، يمكنك فقط تشغيلها أو إيقاف تشغيلها وضبط سطوعها، ولكن لا يمكنك تغيير اللون. إذا كنت ترغب في إجراء تعديلات فردية، يتعين عليك الدخول إلى قسم “الإضاءة” في التطبيق.

بالنسبة لمنظم Nest Thermostat، فيمكنه فقط ضبط درجة الحرارة لأعلى أو لأسفل، ولا يمكنه التحكم في تشغيل المروحة أو أي خيارات أخرى. بالنسبة لأي جهاز آخر تقريبًا، تقتصر الوظائف على التشغيل أو الإيقاف، ولا يوجد أكثر من ذلك.

من الجدير بالذكر ان اللوحة الرئيسية على التلفاز لا تزال في مرحلة “المعاينة”، تمامًا كما كان تطبيق Wear OS في فترة من الفترات. وبمرور الوقت، قامت جوجل بتحسين وظائف التطبيق بشكل كبير على الأجهزة القابلة للارتداء، ويبدو من المعقول توقع تحسينات مماثلة على Google TV في المستقبل.

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