تكنولوجيا: لو مفيش شبكة أو Wi-Fi .. ميزة جديدة بهواتف أبل لإرسال الـSMS فى الطوارئ

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل ميزة جديدة لمستخدميها، بموجبها بات بمقدور ملايين من أجهزة آيفون من إرسال رسائل نصية دون إشارة هاتف أو شبكة Wi-Fi، جاء ذلك بعدما أصدرت شركة Apple تحديثًا ضخمًا لـ 12 طرازًا من iPhone، ما يسمح بإرسال الرسائل النصية عبر الفضاء.

وأكدت أبل أن إتاحة هذه الميزة تتطلب من المستخدمين محاولة إرسال الرسائل النصية دون إشارة خلوية أو Wi-Fi، موضحة أن خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية أصبحت متاحة الآن في iOS 18.



كيف تعمل الرسائل عبر الأقمار الصناعية؟



وتقدم ابل خدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية منذ بضع سنوات ، إلا أن هذه الخاصية تعد تطورا جديدا لهذه الميزة، فى ضوء توافر خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، أصبح يمكنك الاتصال بقمر صناعي يمر فوقك للاتصال بخدمات الطوارئ.

ابل تعلن عن تفاصيل جديدة في خاصية ارسال الرسائل النصية عبر الاقمار الصناعية

وأوضحت ابل، أن الرسائل عبر الأقمار الصناعية تطالبك تلقائيًا بالاتصال بأقرب قمر صناعي حتى تتمكن من إرسال واستقبال الرسائل النصية والرموز التعبيرية وTapbacks عبر iMessage والرسائل القصيرة.



وأكدت ابل أن هذه الميزة لا تدعم إرسال الرسائل إلى المجموعات ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية، وقد يكون عدد الأحرف محدودًا.



وللتأكد من توفر هذه الخاصية يمكنك اتباع الخطوات التالية:



1.قم بتشغيل iMessage في الإعدادات



2.تأكد من أنك تحاول الدردشة مع شخص قام مؤخرًا بتحديث نظام التشغيل iOS الخاص به وهو موجود في جهات الاتصال الخاصة بك.



3.تأكد من أنك أرسلت أو تلقيت رسالة iMessage مؤخرًا (في الشهر الماضي أو نحو ذلك) في دردشة مع الشخص الذي تحاول إرسال رسالة إليه عبر القمر الصناعي.



4.ستحتاج أيضًا إلى تشغيل الإرسال كرسالة نصية في الإعدادات ثم التطبيقات ثم الرسائل إذا كنت تريد استخدام الرسائل القصيرة عبر القمر الصناعي.



5. انتقل ببساطة إلى الرسائل على جهاز iPhone الخاص بك.

6.إذا لم يكن لديك إشارة خلوية أو Wi-Fi، فسيتم مطالبتك تلقائيًا باستخدام الرسائل عبر القمر الصناعي.

7.ستحتاج إلى التواجد في الخارج مع رؤية واضحة للسماء والأفق لكي تعمل الميزة

وحذرت ابل من وجود أي حواجز حتى إذا كانت مجرد أوراق شجر فإنها ستؤدي الي تعذر الخدمة وعدم قدرتك على الاتصال بالقمر الصناعي، كما أكدت أن عند إرسال رسالة عبر القمر الصناعي قد يستغرق الأمر بضع دقائق.

من يمكنه استخدام الرسائل عبر القمر الصناعي؟



يجب أن يتوافق جهاز iPhone الخاص بك، بتحديث برنامج iOS 18 الجديد.



وستحتاج إلى أحد هذه الهواتف:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

وتتوفر هذه الخاصية حاليًا فقط في الولايات المتحدة وكندا، ولكن خدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية ستكون متاحة في المملكة المتحدة قريبا.