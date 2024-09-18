تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بحواف أنحف مقارنة بهاتف iPhone 16 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل شاشة iPhone 16 Pro Max بحجم كبير 6.9 إنش، وحواف نحيفة مقارنة بهاتف Galaxy S24 Ultra، إلا أن هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بحواف أنحف في محيط الشاشة مقارنة بهاتف الأيفون.

شارك موقع “Ice Universe” تفاصيل جديدة حول إصدار Ultra القادم من سلسلة Galaxy S25، والذي يأتي بتصميم أنحف في حواف الشاشة مقارنة بهاتف iPhone 16 Pro Max.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra بحواف أنحف 0.2 مم مقارنة بهاتف Galaxy S24 Ultra، لذا سيأتي بحواف أنحف من هاتف Pro Max.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سامسونج تخطط لعقد حدث بين شهري يناير وفبراير لكشف النقاب عن السلسلة الجديدة.

ومن المقرر أن يأتي إصدار Galaxy S25 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، وكاميرة مميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أيضاً أن تأتي الكاميرة المخصصة للتكبير بدقة 50 ميجا بيكسل، ودعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

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