تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن هاتف Galaxy F05 بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن هاتف Galaxy F05 الذي يأتي بمواصفات تحاكي هاتفي Galaxy M05 وGalaxy M05.

ينطلق هاتف Galaxy F05 بشاشة PLS LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض HD+ أو دقة عرض 720 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، وتتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدق 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق Galaxy F05 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، كما تتضمن الإعدادات كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يتميز بسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ويضم Galaxy F05 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويضم الهاتف منفذ USB-C، أيضاً يدعم تقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.3، ومن المقرر أن يتوفر Samsung Galaxy F05 بدءاً من 20 من سبتمبر.

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