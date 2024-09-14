انت الان تتابع خبر ميزة ذكاء اصطناعي جديدة من "غوغل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويمكن للميزة التجريبية، المتوفرة حاليًا داخل "NotebookLM"، تدوين الملاحظات وتلخيص المواد، وإقامة اتصالات بين الموضوعات لتحويل مستنداتك إلى مناقشات صوتية جذابة.

تحويل الملاحظات إلى صوت

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في منشور على مدونتها، إنه بنقرة واحدة، يمكن للذكاء الاصطناعي بدء مناقشة عميقة حية بناءً على مطالباتك لتحويل دفتر الملاحظات على هاتفك من نص إلى صوت.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل هذه المحادثات الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم عبارات حديثة وتبدو مثل البشر.

ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يهجئ أحيانًا كلمات وعبارات عند قراءتها.

لاستخدام الميزة الجديدة، افتح أحد دفاتر الملاحظات الخاصة بك في NotebookLM، وانقر فوق الزر" Generate" لإنشاء نظرة عامة صوتية.

وفي حين أن الميزة الجديدة قد تكون أداة مفيدة لإشراك المستخدمين في ملاحظاتك، تقول غوغل إن الوظيفة لا تزال تجريبية ولديها بعض القيود المعروفة.

وعلى سبيل المثال، إذا كان لديك دفتر ملاحظات كبير، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق لإنشاء نظرة عامة صوتية. كذلك، تقتصر هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حاليًا على اللغة الإنجليزية فقط.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، قامت "غوغل" بتوسيع نطاق NotebookLM ليشمل أكثر من 200 دولة وقامت بترقية نموذج اللغة الكبير الأساسي الذي يدعم NotebookLM إلى Gemini 1.5 Pro.