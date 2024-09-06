تكنولوجيا: أيسر تطلق شاشات Nitro المخصصة للألعاب بمعدل تحديث فائق السرعة #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن جيل جديد من شاشات Nitro المخصصة للألعاب التي تنطلق بمعدل تحديث فائق يصل إلى 600 Hz.

قدمت أيسر ثلاثة إصدارات من شاشات Nitro المخصصة للألعاب وهم Nitro XV240 F6 بمعدل تحديث يصل إلى 600 Hz، وشاشة Nitro XV270 F5 بمعدل تحديث 520 Hz، وشاشة Nitro XV270U F5 بمعدل تحديث 500 Hz.

وتتميز شاشة Nitro XV240 F6 بحجم 24.1 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وتدعم إستجابة سريعة عند 0.1 مللي ثانية، وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium، وسطوع بنسبة 400 nits، كما تضم الشاشة 2 من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، وتضم 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2 W.

من جانب أخر تأتي شاشة Nitro XV270 F5 بحجم 27 إنش في لوحة IPS، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، بإستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية، وتدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، وسطوع بنسبة 400 nits، كما تضم الشاشة 2 من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.2، و2 من منافذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ USB فئة B، وتضم الشاشة 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2 W.

من جانب أخر تقدم أيسر شاشة Nitro XV270U F5 بحجم 27 إنش، في لوحة IPS، ويدعم دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، بإستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية، كما تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، وسطوع بنسبة 250 nits، ومعايير ألوان sRGB بنسبة 99%، وتضم الشاشة 2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4.

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