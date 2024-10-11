بلومبرغ: بايدن حذر نتانياهو من ضرب منشآت نفطية ومواقع نووية إيرانية وضغط لاقتصار الرد على أهداف عسكرية

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ضرب منشآت نفطية ومواقع نووية إيرانية وضغط لاقتصار الرد على أهداف عسكرية". واشارت الوكالة الى أن "واشنطن اقترحت فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران".

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