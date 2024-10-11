الدفاع المدني عاود عمله بحثًا عن 3 مفقودين تحت أنقاض المبنى المستهدف في البسطة

عاودت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني اللّبناني عملها بحثًا عن 3 مفقودين، تحت أنقاض المبنى الّذي تعرّض أمس لغارة إسرائيليّة في منطقة البسطة في بيروت، بعدما تبلّغت من وزارة الصحة العامة عدم العثور عليهم في مستشفيات بيروت، الأمر الّذي يرجّح أنّهم موجودون تحت أنقاض المبنى.

وأوضح مسؤول فرق الإنقاذ في منطقة البسطة، أنّ "توقّف عمليّة رفع الأنقاض لساعات عدّة، كان سببه الخوف من انزلاق المبنى المجاور للمبنى المنهار"، مؤكّدًا أنّ "عمليّات رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين ستتمّ بعيدًا من أساسات المبنى المهدَّد".