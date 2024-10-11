شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 8.74 نقاط، ما نسبته 0.32%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2752.80 نقطة.
كما يأتي مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 902.68 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2752.80 نقطة.
نتائج بورصة موسكووبدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 8.04 نقاط، أي بنسبة 0.90%.
كما يأتي مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 902.68 نقطة.