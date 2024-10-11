شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 8.74 نقاط، ما نسبته 0.32%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2752.80 نقطة. نتائج بورصة موسكو وبدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 8.04 نقاط، أي بنسبة 0.90%.

كما يأتي مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 902.68 نقطة.

