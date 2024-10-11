الاقتصاد

اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات

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واس - موسكو  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 8.74 نقاط، ما نسبته 0.32%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2752.80 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

وبدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 8.04 نقاط، أي بنسبة 0.90%.
كما يأتي مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 902.68 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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