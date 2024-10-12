الامارات | المنتخب يغادر إلى طشقند غداً لمواجهة «المتصدّر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم، تحضيراته على ملعب جامعة نيويورك أبوظبي، استعداداً للسفر يوم غدٍ إلى أوزبكستان لمواجهة نظيره الأوزبكي في المباراة المقررة إقامتها عند الساعة 18:00 من مساء الثلاثاء المقبل على استاد بونيودكور في طشقند، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيقيم «الأبيض» في فندق «الإنتركونتننتال طشقند» الذي يبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة من ملعب المباراة، على أن يؤدي المران الختامي يوم الإثنين تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها المباراة.

وكان المنتخب الوطني قد طوى صفحة التعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره الكوري الشمالي بصورة سريعة، إذ توجه عقب نهاية اللقاء مباشرة إلى العاصمة أبوظبي لإقامة معسكر قصير قبل السفر إلى طشقند.

ويتصدر منتخب أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على إيران، فيما بقي المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب قطر، في حين يمتلك منتخب كوريا الشمالية نقطتين في المركز الخامس، ويأتي منتخب قيرغيزستان في المركز الأخير من دون نقاط.

من جانبه، وصف حارس مرمى المنتخب الوطني، خالد عيسى في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة التعادل الإيجابي 1-1 بأنه يُعد خسارة بالنسبة إليهم، مطالباً في الوقت ذاته من الجماهير التحلي بالهدوء والانتقاد الإيجابي، واعداً بالعمل مع زملائه على العودة من طشقند بنتيجة إيجابية.

وقال: «نعتذر على النتيجة التي تحققت، لقد عملنا من أجل الخروج بالنقاط الثلاث، كنا نريد أن نذهب إلى طشقند لخوض اللقاء بثقة أكبر، نحن نعتبر نتيجة التعادل أمام كوريا الشمالية بمثابة خسارة، يجب علينا أن نقف على الأخطاء والسلبيات التي حدثت فيها».

وأضاف: «كل ما أطلبه من الجماهير هو الهدوء، صحيح من حقهم انتقادنا، ولكن يجب أن يكون النقد بناء ويصبّ في صالح المنتخب، ولكن ليس بالهجوم، صحيح أننا كنا سيئين في المباراة، ولكن لا ندري ما يخبئه لنا المستقبل، قد يكون هذا التعادل غير المرضي سبباً في تأهلنا في نهاية المطاف».

وأكد خالد عيسى الذي تصدى لركلة جزاء خلال المواجهة، أن المنتخب الوطني قادر على تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، وقال: «عاملا الأرض والجمهور يؤثران بشكل إيجابي لصالح الطرف المضيف، ولكن في الوقت نفسه إذا أمسكنا بالعصا من المنتصف، فإننا سنرى أن المنتخب يؤدي بشكل جيد ويحصد نتائج إيجابية خارج الديار، قد يكون ذلك لشعور بعض اللاعبين بالضغط وتحررهم منه في المباريات الخارجية، علينا أن نتفاءل بالخير، والمنتخب قادر على العودة بنتائج مرضية».

كوامي يغيب عن المباراة

سيغيب المدافع كوامي كويدو عن مواجهة المنتخب الوطني أمام منافسه الأوزبكي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، إذ نال اللاعب بطاقة صفراء في مباراة كوريا الشمالية في الدقيقة 84، علماً بأنه كان قد حصل على البطاقة الأولى خلال مواجهة قطر.

مواجهات «الأبيض» أمام أوزبكستان في تصفيات المونديال

27 سبتمبر 1997: فوز الإمارات في طشقند 3-2 (زهير بخيت، بخيت سعيد، عدنان الطلياني).

2 نوفمبر 1997: تعادل سلبي في الإمارات.

17 أغسطس 2001: فوز في الإمارات 4-1 (ياسر سالم، غريب حارب، فهد مسعود، زهير بخيت).

22 سبتمبر 2001: فوز الإمارات في طشقند 1- صفر (عبدالسلام جمعة).