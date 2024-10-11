شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستعرض طائرة دون طيار استطلاعية في معرض الصقور والان نبدء بالتفاصيل

جناح وزارة الداخلية

الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يقام في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر 2024، طائرة دون طيار" الدرون" الاستطلاعية للمراقبة الجوية المرئية، المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا عالية الدقة مرتبطة بغرف العمليات لتعزيز الأمن.يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم في المعرض خدمات إلكترونية كإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة رخص القيادة والسير، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، وطرح مزاد للوحات المركبات عبر منصة (أبشر).كما يقدم عرضًا للمركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد)، والتعريف بخدمة التأشيرة السياحية، وخدمات منصة (أبشر) الإلكترونية، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.ويعرض جهود الوزارة في جودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية والإسعافات الأولية، وعروض للخيالة والدورية الراجلة بالزيّ التاريخي، وسيارة البيرق، والفرقة الموسيقية.