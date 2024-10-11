ميقاتي يطالب بقرار لوقف إطلاق نار "فوري" في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بإصدار قرار لوقف إطلاق نار "فوري" في لبنان.

وجدّد ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية بنشر الجيش على الحدود للسماح بوقف التصعيد.

وقال ميقاتي، بعد اجتماع حكومته، إن مجلس الوزراء قرّر "الطلب من وزارة الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه لاتخاذ قرار لوقف تام وفوري لإطلاق النار".

وشدّد على "التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن... لا سيما بشقّه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية".

وأكّد أنّ "القرار لا يزال صالحا".