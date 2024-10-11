بري بحث مع بلينكن هاتفيًا بالأوضاع الراهنة في لبنان

تلقّى رئيس مجلس النّواب نبيه بري اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، استمرّ زهاء 40 دقيقة، تمّ خلاله البحث في الأوضاع الرّاهنة في لبنان.

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