النشرة: الطيران الاسرائيلي استأنف غاراته على البقاع مستهدفا قرى بعلبك والمنطقة بحزام ناري

افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، بأن "الطيران الاسرائيلي استأنف غاراته على منطقة البقاع مستهدفا قرى بعلبك والمنطقة بحزام ناري على قرى شرقي وغربي بعلبك ومحيط بعلبك، وسجلت غارات على بعلبك والنبي شيت وتمنين الحلانية ولا زالت الغارات مستمرة على المنطقة حتى الساعة".

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