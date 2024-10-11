 هشام ماجد يتحدث عن إعادة تقديمه لفيلم البحث عن فضيحة

هشام ماجد يؤكد حماسه للفيلم وقلقه من المُقارنة مع النسخة الأصلية للفيلم

هشام ماجد يؤكد بأن عادل إمام سعيد بإعادة تقديم "البحث عن فضيحة"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - تحدث الفنانعن إعادة تقديم الفيلم السينمائي الشهير "البحث عن فضيحة" والذي جسد بطولته الفنانوالفنانة ميرفت أمين والفنان الراحل، وقد أكد الفنان هشام ماجد بأنه متحمس للتجربة وبداخله أيضًا بعض القلق في نفس الوقت.و خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "الراديو 9090" قال الفنان هشام ماجد بأن النسخة الجديدة من الفيلم هي نفس القصة ونفس الفكرة التي قُدمت من قبل ولكن مع اختلاف التفاصيل حيث ستكون تفاصيل الفيلم مُناسبة للعصر الحالي، مؤكدًا بأنه متحمس لتقديم الفيلم ولكن كثيرًا ما يشعر ببعض القلق وذلك يعود إلى مقارنة الفيلم الجديد بالنسخة القديمة التي تم تقديمها من قبل والتي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.وأكد الفنانبأنه يعد الجمهور بتقديم فيلم سينمائي جيد ولا يُقلل من النسخة الأصلية من الفيلم، موضحًا بأن الإعتماد الأكبر سيكون على الجمهور من الشباب الصغير والذين لم يروا النسخة الأولى من الفيلم وسيجدون أن النسخة الجديدة فيلماً جديداً متمنيًا بأن يتم تقديم فيلم يحوز على إعجاب الجمهور.وخلال اللقاء تم سؤال الفنان هشام ماجد عن رأي النجم عادل إمام في إعادة تقديم فيلمه الشهير، قال الفنان هشام ماجد إن بالتأكيد الفنان عادل إمام يعلم بتقديم نسخة جديدة من فيلم البحث عن فضيحة خصوصًا وأن النسخة الجديدة تأتي من إخراج نجله رامي إمام والذي أكد لهشام ماجد بأن الفنان الكبير عادل إمام سعيد بتجربة نسخة جديدة من الفيلم.يُذكر أن آخر الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها الفنان هشام ماجد كانت فيلم "X مراتي" أمام كل من الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل وجاء الفيلم من إخراج معتز التوني، وتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في يوليو الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا في مصر والدول العربية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».