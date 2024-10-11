الخليج اليوم .. مقذوف طالها قبالة الحديدة.. ربان سفينة يبلغ عن إصابتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما يستمر التوتر غير المسبوق في المنطقة على وقع التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، سجل حادث جديد قبالة الحديدة.

فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة باليمن، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.

كما أضافت في بيان أن ربان سفينة أبلغ عن إصابتها بقذيفة غير معروفة، وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية.

كذلك أوضحت أن أيا من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

نحو 200 هجوم

ومنذ نوفمبر الماضي أي بعد حوالي الشهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنّ الحوثيون نحو 200 هجوم بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعما للفلسطينيين في غزة، ما دفع بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.

كما أكدت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا أن "دعم أميركا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار"، وفق تعبيرها.

في المقابل، شنت واشنطن التي تقود تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية، العديد من الضربات على مواقع الجماعة اليمنية.

كذلك ضربت إسرائيل مواقع في مدينة الحديدة، طالت محطات كهرباء ومخازن وقود.