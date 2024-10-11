الخليج اليوم .. رئيس الوزراء اللبناني: السعودية ستدشن جسراً جوياً لنقل المساعدات إلى لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما تتكثف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن السعودية تعهدت بتقديم مساعدات إغاثية إلى لبنان ابتداءً من الغد، وأضاف: لابد لي أن أشكر باسم الحكومة كل الدول التي ساعدت لبنان في هذه الظروف الصعبة وقد تبلغنا اليوم أنه ابتداءً من الغد، سيكون هناك جسر جسوي بين لبنان والسعودية إذ ستأتي المساعدات أيضاً من طرف السعودية إضافة للدول الصديقة.

وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، لاسيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة بقرار وقف إطلاق نار فوري في بلاده.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومته، اليوم الجمعة، إن "وقف إطلاق النار ووقف قصف المدنيين مطلبنا الأساسي".

كما أضاف أن "الحل الدبلوماسي مطروح على الطاولة وهو بالعودة إلى تنفيذ القرار 1701"، مردفاً: "متمسكون بتطبيق القرار 1701 بكل تفاصيله ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذه".

كذلك مضى قائلاً: "جاهزون لتعزيز حضور الجيش على الحدود الجنوبية".