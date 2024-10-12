الزمالك يعلن موقفه من التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب قراره النهائي بشأن التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا، لتدعيم صفوف فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان إيجاريا خضع للاختبار في نادي الزمالك، خلال الأيام الأخيرة، لبحث إمكانية التعاقد معه من عدمها.

وأعلن الزمالك، صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب عقب خضوعه للاختبار مع الفريق في الموسم الجديد، والذي شارك في مباراة بتروجيت الودية أمس الخميس.

وشدد الزمالك أن اخيتار الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف فريق الكرة يكون بالتنسيق مع جوزيه جوميز، المدير الفني.

يذكر أن الزمالك تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية مع محمود بنتايج وعمر فرج وميشالاك كونراد ومحمد حمدي وسيدي نداياي وجيفرسون كوستا.

وفيما يلي بيان نادي الزمالك:

"يتقدم نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير للاعب أوفي إيجاريا، على الفترة التي قضاها مع الفريق، ويؤكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب.

ويشكر نادي الزمالك اللاعب على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة.

أراد الزمالك الحفاظ على حقوقه ومتابعة اللاعب بدنياً وفنياً خلال فترة اختبار لمدة ١٠ أيام، في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادي توجيه الشكر له".