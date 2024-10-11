شاهد بيرين سات تحتفل باليوم العالمي للفتاة بفيديو وتعليق مؤثر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة أو اليوم العالمي للطفلة (International Day of the Girl Child) ‏ وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة في الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال به، نشرت النجمة التركية بيرين سات فيديو خاصاً على حسابها على إنستغرام .

وأرفقته بتعليق مؤثر خاص بالمناسبة. ومن المعروف أن النجمة التركية بيرين سات بموازاة اهتمامها بأعمالها الفنية، تهتم دائماً بالتطرق للقضايا الاجتماعية وتحب الإضاءة عليها بشكل علني لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

بيرين سات تمارس التمارين الرياضية في فيديو

نشرت النجمة التركية بيرين سات فيديو على حسابها على إنستغرام أطلت من خلاله برفقة فتاة صغيرة لم تكشف عن هويتها. وكانتا تتشاركان التمارين الرياضية بطريقة متشابهة. وبدتا سعيدتين وتضحكان طيلة الوقت.

وظهرت بيرين وهي تطبّق التمارين التي تقوم بها الفتاة الصغيرة وتعاملت معها بيرين سات من باب الطرافة، وكأن الطفلة مدرّبة الرياضة الخاصة بها وذلك لتمنح هذه الطفلة شعوراً بالثقة والقوة، وهو ما يتلاءم مع مفهوم اليوم العالمي للفتاة الذي تشدد مبادؤه التي وضعتها الأمم المتحدة على تحقيق العديد من الأهداف في الحياة، ومنها حماية حقوق الفتيات ونيل المزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في العالم على أساس نوعهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر.

الفيديو الذي نشرته بيرين سات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أرفقته بتعليق خاص بالمناسبة هادف عبر منح الفتيات المساواة والأمان ليتمكن من تحقيق النجاح في حياتهن، وعلقت قائلة:" عندما تحظى الفتيات بالمساواة والأمان والسعادة؛ يمكنهن أن يَقُدْنَنَا بفضل طاقتهن الإبداعية، وأن يلونّ حياتنا، ويزدن أملنا في المستقبل. يوم عالمي سعيد للطفلة ولجميع الفتيات".

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بيرين سات حققت شهرة واسعة عربياً بدور سمر في مسلسل "العشق الممنوع"



بيرين سات (مواليد 26 فبراير 1984، أنقرة) هي ممثلة سينمائية ومسلسلات تلفزيونية. حصلت على المركز الثاني في مسابقة نجوم تركيا التي شاركت فيها أثناء التحاقها بالجامعة ولفتت انتباه الكاتبة والمخرجة تومريس غيريتلي أوغلو، وهكذا بدأت احتراف التمثيل.

اكتسبت بيرين سات شهرة كبيرة في العالم العربي مع مسلسلها "العشق الممنوع" الذي لعبت بطولته بنجاح بدور سمر أمام النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، وعادا والتقيا مجدداً بفضل الثنائية الناجحة التي جمعتهما في فيلم "النداء الأخير إلى اسطنبول"، واستطاعت أيضاً من خلال مسلسل "فاطمة" مع النجم التركي إنجين أكيورك تحقيق جماهيرية واسعة في العالم العربي. ولعبت دور السلطانة كوسم سلطان في مسلسل "حريم السلطان: السلطانة كوسم". بالإضافة إلى المسلسلات التلفزيونية، ظهرت بيرين سات أيضًا في العديد من الأفلام.

وقد فازت بيرين سات بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الفراشة الذهبية. وبحفل زفاف أقيم في ولاية لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية تزوجت النجمة التركية بيرين سات في العام 2014 من المغني التركي كينان دوغلو. ولم ترزق بأطفال بعد.

صورة لـ بيرين سات وزوجها المغني كينان دوغلو

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