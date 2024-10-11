إصابة سفينة بقذيفة وتعرضها لأضرار قرب الحديدة في اليمن

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصيبت سفينة شحن بقذيفة مجهولة المصدر وتعرضها لأضرار في البحر الأحمر جنوب غرب محافظة الحديدة في اليمن، على ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ربان سفينة أبلغ عن إصابة السفينة بقذيفة غير معروفة، وإنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية، مضيفة أن السلطات المعنية تجري تحقيقا.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

وأعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، أن قواته استهدفت إسنادا ل غزة 188 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وباشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باستهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، وذلك تضامنا مع غزة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الحالي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

المصدر : وكالات