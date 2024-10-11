نقابة الطيارين: ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لتأمين رحلات آمنة رافعين اسم لبنان عاليًا

توجّهت نقابة الطيّارين اللّبنانيّين، إلى "أبناء وطننا الغالي، بخالص الشّكر والامتنان على ثقتكم الكبيرة ودعمكم المتواصل لنا في هذه الظّروف الصّعبة. إنّ إيمانكم بنا هو الحافز الّذي يجعلنا نواصل مهمّتنا، رغم الخواطر والتّحدّيات اليوميّة" .

واشارت، في بيان بعنوان "كي يبقى اسم لبنان عاليًا"، إلى "أنّنا ندرك مدى صعوبة الوضع الّذي نعيشه جميعًا، ولكنّنا ملتزمون ببذل قصارى جهدنا لتأمين رحلات آمنة لكم ولعائلاتكم، رافعين اسم لبنان عاليًا في كلّ رحلة نقوم بها، فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الصّمود، وأن نحملكم إلى برّ الأمان في وقت الحرب؛ مثلما نحمل الأمل في سماء لبنان".

ووجّهت النّقابة أيضًا، تحيّة شكر وتقدير إلى "كلّ زملائنا في شركة طيران الشرق الأوسط وجميع العاملين في قطاع الطّيران في لبنان، الّذين يعملون بتفانٍ في جميع المواقع لضمان استمراريّة العمل، على الأرض وفي السّماء"، مؤكّدةً أنّه "كما كنّا، سنظلّ دائما معكم وفي خدمتكم. شكرا لكم على دعمكم وثقتكم، فأنتم مصدر قوتنا".