انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى ما دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2006

افاد البنك المركزي الروسي، بـ"انخفض الدين الخارجي الروسي إلى ما دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2006، علما أن الدين الروسي يعد واحدًا من أدنى الديون عالميًا".

واشار الى أن "الدين الخارجي الروسي بلغ بحلول الأول من أكتوبر الجاري 293.4 مليار دولار، بعد أن تراجع بمقدار 24.5 مليار دولار أو بنسبة 7.7% منذ بداية هذا العام".

ويعد المستوى الجديد هو الأدنى منذ مطلع تشرين الاول 2006، حينما كان الدين الخارجي لروسيا عند حدود 269.5 مليار دولار.