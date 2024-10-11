افاد البنك المركزي الروسي، بـ"انخفض الدين الخارجي الروسي إلى ما دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2006، علما أن الدين الروسي يعد واحدًا من أدنى الديون عالميًا".
واشار الى أن "الدين الخارجي الروسي بلغ بحلول الأول من أكتوبر الجاري 293.4 مليار دولار، بعد أن تراجع بمقدار 24.5 مليار دولار أو بنسبة 7.7% منذ بداية هذا العام".
ويعد المستوى الجديد هو الأدنى منذ مطلع تشرين الاول 2006، حينما كان الدين الخارجي لروسيا عند حدود 269.5 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى ما دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2006 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.