أحمد حلمي يكشف تفاصيل حوار طريف مع فتاة في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم أحمد حلمي متابعيه على إنستجرام تفاصيل لقاء طريف جرى بينه وبين فتاة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الصحة النفسية بأبو ظبي.

حلمي نشر صورة تجمعه بالفتاة عبر خاصية “ستوري”، وعلق على الحديث بينهما قائلاً: “حوار من فعاليات مؤتمر الصحة النفسية بأبو ظبي.. أنا: تفتكري إيه اللي يخلي الصحة النفسية كويسة؟، هي : أن يكون عندك صديق مصري، أنا: أهلا وسهلا”.

في سياق آخر، كانت آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية “تييت” التي تم عرضها في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية. تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يمر بتحول كبير في نظرته لما يعلمه للطلاب، بعد أن غيرت كلمة عابرة قالها أحد الأطفال مجرى حياته ووجهات نظره.

المسرحية من بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، ومحمد رضوان، وإخراج هشام عطوة.