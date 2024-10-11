هل تعلمون أن لـ أميتاب باتشان يومَيْ ميلاد؟! إليكم القصة وراء هذا السر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل النجم العالمي أميتاب باتشان اليوم بعيد ميلاده الـ82، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره وأصدقائه وعائلته، حيث وُلد في 11 أكتوبر 1942. وبالرغم من أن الجميع يحتفلون بيوم ميلادهم مرة واحدة في السنة، فإن أميتاب باتشان يحتفل بيومين مختلفين: 11 أكتوبر و2 أغسطس. فما هو السر وراء احتفاله مرتين؟

في 11 أكتوبر 1942، وُلد أميتاب باتشان لوالديه هاريفانش راي باتشان وتيجي باتشان. أما يوم ميلاده الثاني، في 2 أغسطس، فيعود إلى حادثة مروعة أثناء تصوير فيلم Coolie عام 1982، حيث تعرض لإصابة خطيرة كادت أن تودي بحياته. أثناء تصوير مشهد أكشن مع الممثل بونيت إيسار، وقع خطأ في التوقيت مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي خطير. أُعلن عن وفاته سريرياً، لكن بعد ساعات من الجراحة والعناية الطبية، استعاد باتشان وعيه في 2 أغسطس بفضل حقنة أدرينالين، مما جعل هذا اليوم بمثابة “ميلاد جديد” للنجم.

أميتاب باتشان لا يُعد مجرد نجم سينمائي، بل هو رمز ثقافي هندي بارز. بدأت مسيرته الفنية بفيلم Seven Indians عام 1969، وفاز بجائزة فيلم فير عن أدائه في فيلم Anand. بنهاية السبعينيات، مثل في أكثر من 35 فيلماً، وأصبح أحد أبرز نجوم السينما الهندية.

رغم شهرته الكبيرة، غادر باتشان السينما لفترة قصيرة ليتولى عضوية البرلمان الهندي في 1984، لكنه استقال في 1989 وعاد للتمثيل بفوز في جائزة الفيلم الوطني عن دوره في فيلم Agneepath عام 1990. كما أسس شركة Amitabh Bachchan Corporation Ltd، لكنها عانت من مشاكل مالية، ما دفعه للعودة إلى السينما لاستكمال مسيرته.

من عام 2000 إلى 2006، قدم باتشان النسخة الهندية من برنامج من سيربح المليون؟ بعنوان Kaun Banega Crorepati، حيث ساعدت شخصيته الهادئة وكاريزمته على تحقيق نجاح كبير. وفي 2013، ظهر لأول مرة في هوليوود بفيلم The Great Gatsby بدور ماير ولفشيم، بجانب ليوناردو دي كابريو.

أبرز التواريخ في حياة أميتاب باتشان:

1973 : بداية النجومية من خلال دور الشاب الغاضب في فيلم Zanjeer .

: بداية النجومية من خلال دور الشاب الغاضب في فيلم . 1975 : نجاح فيلم Sholay الذي حقق 350 مليون روبية هندية.

: نجاح فيلم الذي حقق 350 مليون روبية هندية. 1983 : استراحة بسبب إصابته بمرض الوهن العضلي الوبيل.

: استراحة بسبب إصابته بمرض الوهن العضلي الوبيل. 2005 : شارك بصوته في الفيلم الوثائقي الحائز على الأوسكار مسيرة البطاريق .

: شارك بصوته في الفيلم الوثائقي الحائز على الأوسكار . 2013: الظهور في هوليوود من خلال فيلم The Great Gatsby.

هذه الإنجازات واللحظات المفصلية تجعل من أميتاب باتشان رمزاً عالمياً للسينما، حيث يحتفل مرتين في السنة بيوم ميلاده، تخليداً ليومين غيرا حياته ومسيرته.