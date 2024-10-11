كيت ميدلتون تتخلى عن خاتم زواجها في مشاركتها الملكية الأولى بعد إنهاء علاجها 

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بزيارة مفاجئة إلى ساوثبورت برفقة زوجها الأمير ويليام، حيث التقت عائلات ضحايا حادثة الطعن التي أودت بحياة ثلاثة أطفال وأصابت عشرة آخرين. وقد لفتت ميدلتون الأنظار بظهورها دون خاتم زواجها الملكي المرصع بالياقوت والماس، حيث اختارت ارتداء حلقة ذهبية بسيطة بدلاً من الخاتم الشهير.

تعد هذه الزيارة أول ظهور رسمي مشترك لها مع الأمير ويليام منذ إنهاء فترة علاجها الكيميائي، بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام. وكانت قد ظهرت لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي أثناء حضورها قداس الأحد مع العائلة الملكية، بعد غيابها عن الأنشطة الرسمية خلال فترة العلاج.

خلال الزيارة، التقت كيت ميدلتون وزوجها بأسر الضحايا وقدموا التعازي والمواساة لهم، كما التقوا بمعلمة الأطفال التي أصيبت أثناء محاولتها حماية الطلاب في استوديو الرقص حيث وقع الهجوم. وقد أبدت كيت تعاطفها العميق قائلة في تصريح سابق: “لا يمكننا كأباء أن نتخيل ما يشعر به الآن عائلات وأصدقاء الضحايا”.