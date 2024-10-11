بعد خضوعها للتجميل.. ملامح ليندسي لوهان تتغير تماماً وتثير الدهشة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف جرّاح التّجميل الشّهير جوني بيتريدج أنّ المظهر الجديد للممثّلة وعارضة الأزياء ليندسي لوهان يعود إلى مجموعة من عمليّات التجميل التي خضعت لها مؤخراً، مما جعلها تبدو أصغر سنًّا خلال ظهورها في أسبوع الموضة في باريس في أوائل أكتوبر. لفتت لوهان الأنظار بسماتها المتجددة بدلاً من ملابسها، حيث ارتدت فستانًا أسود مزيّنًا بالتّرتر وسترة جلديّة.

وأوضح بيتريدج، في مقطع فيديو على “تيك توك”، أنّ لوهان خضعت لعمليات جراحيّة بعد تعافيها من إجراءات تجميل سابقة لم تكن ناجحة وأظهرت ملامحها بمظهر أكبر سنًّا. وأضاف قائلاً: “من الواضح أنّها كانت تعاني من الإفراط في استخدام مواد الحشو، خاصّةً في الخدَّين والشّفاه، مما جعل وجهها يبدو منتفخًا وغير متوازن”.

أشار بيتريدج إلى أنّها خضعت على الأرجح لعمليّة رأب الجفن العلويّ، وقد يكون هناك أيضًا تعديل لأنفها، مما أعطاها مظهرًا أكثر طبيعة وشبابًا.

واختتم قائلاً: “بغضّ النظر عن الطريقة، سواء كانت باستخدام الجراحة أو إعادة التأهيل، يبدو أن لوهان أصبحت أكثر صحة وشباباً”.