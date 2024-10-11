أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مقر قيادة اللّواء المدرّع السّابع في ثكنة كاتسافيا في الجولان المحتل؛ بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:30 من بعد ظهر اليوم، تجمّعات لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، بصلية صاروخيّة كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو بثكنة كاتسافيا في الجولان وبمنطقة زوفولون شمال حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.