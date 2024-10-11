"حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو بثكنة كاتسافيا في الجولان وبمنطقة زوفولون شمال حيفا

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مقر ‏قيادة اللّواء المدرّع السّابع في ثكنة كاتسافيا في الجولان المحتل؛ بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:30 من بعد ظهر اليوم، تجمّعات لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، بصلية صاروخيّة كبيرة".