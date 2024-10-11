شكرا لقرائتكم خبر عن "كاس" يقضى برفض 9 لاعبين فسخ تعاقدهم مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" رفض الطلب المقدم من عدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2009 والمقدم ضد نادي بيراميدز وطلبهم بفسخ تعاقدهم مع النادي.

وجاء قرار المحكمة الرياضية في القضية، برفض طلب التدابير المؤقتة الذي تقدم به يوسف عبد الله طه وآخرون في 4 أكتوبر 2024، في القضية رقم CAS 2024/A/10914.

وأكدت المحكمة على صحة موقف نادي بيراميدز تجاه لاعبيه وعدم أحقيتهم في تقديم طلب فسخ التعاقد، وصحة جميع الإجراءات المتخذة من جانب النادي في حقهم.

واللاعبون التسعة، سعد طارق، ويونس محمد سامي، ومحمد السيد الشحات، ويوسف عبد الله، ومحمد ناجي، وخالد محمود إبراهيم، ومحمد علي، ويوسف محمود، ويوسف الطباخ، ومحمد هشام المكاوي.