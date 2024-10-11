بوحبيب بحث مع ريزا في العواقب الخطيرة للهجمات الاسرائيلية وعرض مع جونسون في مستجدات العدوان

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في العواقب الخطيرة للهجمات الاسرائيلية على المدنيين وفرق الاغاثة والاسعاف، والأزمة الانسانية الكبيرة التي يواجهها لبنان جراء موجة النزوح الكبيرة، إضافة الى الجهود التي تقوم بها المنظمات والوكالات التابعة للامم المتحدة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

وشكر بو حبيب منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على العمل الانساني الكبير الذي تقوم به لمساعدة الأشخاص المتضررين من العدوان الاسرائيلي.

بدوره، جدد ريزا التأكيد أن "الوضع الإنساني في لبنان كارثي"، مشددا على "أن وقف إطلاق النار أصبح أمراً ملحا لكي تتمكن منظمات الأمم المتحدة من التحرك بأمان لتقديم المساعدات لمن يحتاجها".

وتطرق اللقاء أيضا الى أزمة النازحين السوريين في لبنان وضرورة ايجاد حلّ سريع لها.

كما عرض بو حبيب مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليب لازاريني لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وللجهود التي تقوم بها الاونروا لتلبية احتياجاتهم في ظل العدوان الاسرائيلي.

والتقى أيضا سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون وتم التباحث في مستجدات العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، وفي المساعي الدولية الجارية للتوصل الى وقف لاطلاق النار.

وجدد بو حبيب التأكيد على "تأييد لبنان للمبادرة الأميركية-الفرنسية الهادفة الى وقف إطلاق النار، وتمسكه بقرار مجلس الأمن رقم 1701".

كما استقبل بو حبيب كلا من سفير ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي الذي سلمه دعوة للمشاركة في النسخة العاشرة لمنتدى الحوار المتوسطي Rome-Med المرتقب عقده في روما خلال الفترة من 25 الى 27 تشرين الثاني 2024، وسفيرة النمسا الجديدة لدى لبنان فرانسيسكا هونسويتز في زيارة تعارفية.