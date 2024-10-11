شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف أحمد فتوح من السوبر المصرى بسبب جلسة 22 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز موقف أحمد فتوح ظهير ايسر الفريق، من السفر مع البعثة إلى الإمارات للمشاركة فى كأس السوبر المصرى.

ومازال الغموض يحوم حول موقف فتوح من السفر مع الزمالك إلى الإمارات، خاصة وأن اللاعب لديه جلسة فى المحكمة يوم 22 أكتوبر الجارى، على ذمة القضية الخاصة به، وإن كان هناك مصدر قانونى أكد على جواز سفر فتوح خارج البلاد ما لم يصدر ضده أمر يمنعه من السفر.

وشارك أحمد فتوح فى مباراة فريقه الودية، أمام بتروجت التى أقيمت أمس الخميس، على ملعب النادى بميت عقبة، وكان أحمد فتوح قد غاب عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الماضية على خلفية الحادث الذى تسبب في حبس اللاعب، إلا أنه بعد الافراج عنه على ذمة القضية عاد للمشاركة في التدريبات، لتكون أول مشاركة في مباريات الأبيض في ودية بتروجت اليوم.

وتأتى مشاركة فتوح في مباراة الزمالك وبتروجت بعد غياب 63 يوما عن الظهور مع الأبيض، حيث كانت آخر مشاركة له مع الزمالك فى مباراة زد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى، والتى أقيمت يوم 8 أغسطس الماضى أى منذ شهران ويومان بالتحديد، وانتهت وقتها بفوز الأبيض بهدف دون رد.