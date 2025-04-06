- 1/2
- 2/2
بعث وزير الخارجية، علي يوسف، رسالة خطية إلى نظيره البريطاني، ديفيد لامي، أعرب فيها عن اعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمراً بشأن السودان دون دعوة الحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عملياً طرفاً في الحرب ضد السودان وشعبه ودولته.
وانتقد الوزير في رسالته نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة، العضو في الأمم المتحدة، و”مليشيا إرهابية” ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين.
.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ينتقد لندن لدعوتها أطرافاً معادية وتهميش الحكومة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.