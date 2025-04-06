وزير الخارجية ينتقد لندن لدعوتها أطرافاً معادية وتهميش الحكومة الشرعية

بعث وزير الخارجية، علي يوسف، رسالة خطية إلى نظيره البريطاني، ديفيد لامي، أعرب فيها عن اعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمراً بشأن السودان دون دعوة الحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عملياً طرفاً في الحرب ضد السودان وشعبه ودولته.

وانتقد الوزير في رسالته نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة، العضو في الأمم المتحدة، و”مليشيا إرهابية” ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين.

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