أثار قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، شيبة ضرار أحمد ضرار عمر، ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطب شيبة ضرار, الحاضرين ندوة لحركة جيش تحرير السودان, بمدينة بورتسودان, خلال أيام عيد الفطر المبارك. https://www.facebook.com/reel/1072291771582936 وقال ضرار, مخاطباً الحضور الذي تقدمه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: (أخص بحديثني مناوي, وجبريل, وأقول لهم أدونا معاكم صينية وما تمصوا الشطرين فكو لينا واحد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار لجبريل إبراهيم وأركو مناوي: (أدونا معاكم صينية وما تمصوا الشطرين فكو لينا واحد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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