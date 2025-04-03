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نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير وذلك عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الدولية, ظهرت في المقطع مع زوجها وهي تتمشى معه بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها منذ فترة.
المطربة ظهرت وهي ترتدي الثوب بينما ظهر زوجها بالجلابية, وتغزلت الدولية, في زوجها بالدندنه في الشارع العام بأغنيتها الجديدة والضجة (جميل الطلة يخلوا لي العلى الله).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد أشاد الجنس اللطيف بالحب الكبير بين الفنانة وزوجها, وكتبت إحدى المتابعات: (الراجل لمن يكون حنين يستاهل يغنوا ليهو لحدي الصباح).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تتمشى مع زوجها بالقاهرة ووتغزل فيه بالغناء في الشارع العام (جميل الطلة يخلوا لي العلى الله) والجنس اللطيف: (الراجل لمن يكون حنين يستاهل يغنوا ليهو لحدي الصباح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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