خطفت حسناء سودانية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو أثار اهتمام الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء بتشيرت المنتخب الوطني السوداني, وتشيرت نادي الهلال, في إشارة منها لدعم النادي والمنتخب في مشوارهما. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تسابق على إطلاق تعليقات الغزل أبرزها: (أخيراً لقينا واحدة تشجعنا لو وصلنا كأس العالم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تساند المنتخب الوطني والهلال والجمهور يتغزل: (أخيراً لقينا واحدة تشجعنا لو وصلنا كأس العالم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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