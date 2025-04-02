الجيش ضبط أسلحة ثقيلة في منطقة الباقير جنوب العاصمة الخرطوم

نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوداني تمكن من الكشف عن أحد مخابئ الدعم السريع في منطقة الباقير جنوب العاصمة الخرطوم، حيث ضبط أسلحة ثقيلة، بما فيها مدافع الهاوزر والهاون، وسيارات قتالية، بالإضافة إلى أكثر من 12 دبابة بكامل عتادها، تركها الدعم السريع قبل انسحابه من العاصمة. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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