مناوي: أبناؤنا في القوات المسلحة والقوات المشتركة يواصلون كتابة تاريخ جديد من أجل التحرر من دنس مليشيات الجنجويد

قال حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي ان الابناء في القوات المسلحة، والقوات المشتركة يواصلون كتابة فصل تاريخي جديد من أجل تحرير الوطن من دنس مليشيات الجنجويد.

وقال مناوي في منشور على منصة فيس بوك معلقاً على تسجيل مصور يظهر استلام جنود القوات المسلحة والقوات المشتركة مدافع ثقيلة خلفتها المليشيا المتمردة عقب معارك تحرير الخرطوم، قال “بهذه الأسلحة تم قصف الشعب السوداني مما أدى إلى هروب نصفه، تاركاً وراءه عاصمة البلاد”، وأضاف “ولكن في هذه الأثناء يواصل أبناؤنا في القوات المسلحة والقوات المشترك كتابة فصل تاريخي جديد من أجل تحرير الوطن من دنس مليشيات الجنجويد”.

وتشير (سونا) إلى أن القوات المسلحة والقوات المساندة وضعت يدها على كميات كبيرة من الآليات العسكرية، والمدافع الثقيلة، والصواريخ، والمسيرات، والذخائر المتنوعة خلفتها المليشيا المتمردة وراءها خلال الأيام الماضية عقب هزيمتها في معارك تحرير الخرطوم.