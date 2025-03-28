تمكن أفراد يتبعون للقوات المشتركة التي تقاتل بجانب القوات المسلحة, من الوصول لمكان المدافع التي يتم بها قصف المواطنين بأم درمان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نجح أفراد القوات المشتركة في الوصول للمنزل الذي بداخله المدفع الثقيل الذي استخدمته مليشيا الدعم السريع في قصف المواطنين. ووفقاً لما أكد المتحدث, فإن المدفع عثر عليه داخل منزل بحي المعمورة, بالعاصمة الخرطوم, وكانت المليشيا قد تركته وهربت عقب تحرير الجيش للعاصمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني ينجح في الوصول إلى المدافع التي يتم بها قصف المواطنين بمدينة أم درمان بعد أن تركتها مليشيا الدعم السريع داخل المنازل وهربت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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