واصلت التيكتوكر والناشطة المصرية الحسناء خلود عبد القادر, دعمها للجيش والشعب السوداني, وذلك من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء المصرية كانت قد أعلنت موقفها بدعمها للجيش السوداني, منذ بداية الحرب. وظهرت “خلود”, في مقطع فيديو جديد وهي تحتفل بتحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم, عبر ترديد الأغنية الوطنية (أمتي يا أمة الأمجاد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الناشطة المصرية الحسناء “خلود” تواصل دعمها للجيش السوداني والشعب وتحتفل بتحرير الخرطوم بترديد الأغنية الوطنية (أمتي يا أمة الأمجاد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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