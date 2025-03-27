علي خلفية الإنتصارات الساحقة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المساندة لها في حرب الكرامة الوطنية وتوسع رقعة المساحات الامنة بولاية الخرطوم عقب تلقي مليشيا الدعم السريع الإرهابية سلسلة من الهزائم المتلاحقة علي مستوي جميع جبهات القتال بدأت الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت في نشر قواتها علي مستوي جميع المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة بولاية الخرطوم وقال اللواء شرطة/قاسم أمين كاكتلا مدير الإدارة العامة لتامين المرافق والمنشآت في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن الخطوة تأتي إنفاذا لتوجيهات رئاسة الشرطة بمباشرة الإدارة لمهامها التأمينة للمقار الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية والمرافق الإستراتيجية وفي هذه السياق قامت الإدارة بنشر قواتها لتأمين مقر السفارة والقنصلية المصرية ووزارة المالية ومتحف التراث الشعبي والمتحف القومي ومنازل الدبلوماسيين بحي كافوري

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذه القوات تم تدريبها وتجهيزها بكافة المعينات الفنية واللوجستية اللازمة التي تمكنها من آداء واجباتها الأمنية والتأمينية علي الوجه الاكمل والإستعداد لمتطلبات المرحلة القادمة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت تنشر قواتها لتامين المقار الدبلوماسية والقنصليات ووزارة المالية والمتحف القومي والتراث الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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