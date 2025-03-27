- 1/2
- 2/2
عبر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق عن بالغ سعادته وفخره بما تحقق من انتصار كبير للقوات المسلحة واعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة خلو الخرطوم من المليشيا المتمردة.
وقدم الوالي خالص التحايا لقادة القوات المسلحة بمختلف وحداتها وهيئاتها بالنصر المبين على المليشيا المتمردة.
وقال إن جموع الشعب السوداني التي صبرت زهاء العامين وعانت من صلف المليشيا المتمردة وانتهاكاتها غير الانسانية واللاخلاقية هاهي اليوم تتنفس الصعداء وتخرج في كل الشوارع والطرقات فرحا بدحر المليشيا منوها الي ان هذا الامر تم بفضل دعا الصالحين للقوات المسلحة في شهر الفتوحات .
واضاف ان عزيمة القوات المسلحة وارادتها الصلبة قادت الى الانفتاح الكبير في كل جبهات القتال وتحقيق الانتصار تلو الانتصار وكانت ضريبة ذلك ان قدمت ارواحا طاهرة من اجل الحفاظ على امن وسلامة البلاد.
واشار الوالي الى ان الاستهداف الكبير الذي واجهته البلاد ممثلا في محاولة تقويض القوات المسلحة خاب وتكسر بفضل الالتفاف الكبير والملاحم البطولية التي جسدها الشعب السوداني في الوقوف خلف قواته المسلحة والقتال معها جنبا الى جنب .
واضاف ان القوات المسلحة والقوات الاخري المساندة لها ستمضي لتحقيق اهدافها حتى يتم تحرير آخر شبر من دنس المليشيا المتمردة.
وترحم الوالي على شهداء معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين مشيرا إلى ان هذه المعركة سيخلدها التاريخ بكل فصولها وستؤكد للعالم اجمع بان السودان دولة قوية مهما تكالبت عليه دول البغي والارتزاق من مختلف المحاور قادر على مواجهتها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر والي كسلا: عزيمة القوات المسلحة وإرادتها الصلبة قادت لتلك الانتصارات الكبيرة في دحر التمرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.