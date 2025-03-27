والي كسلا: عزيمة القوات المسلحة وإرادتها الصلبة قادت لتلك الانتصارات الكبيرة في دحر التمرد

عبر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق عن بالغ سعادته وفخره بما تحقق من انتصار كبير للقوات المسلحة واعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة خلو الخرطوم من المليشيا المتمردة.

وقدم الوالي خالص التحايا لقادة القوات المسلحة بمختلف وحداتها وهيئاتها بالنصر المبين على المليشيا المتمردة.

وقال إن جموع الشعب السوداني التي صبرت زهاء العامين وعانت من صلف المليشيا المتمردة وانتهاكاتها غير الانسانية واللاخلاقية هاهي اليوم تتنفس الصعداء وتخرج في كل الشوارع والطرقات فرحا بدحر المليشيا منوها الي ان هذا الامر تم بفضل دعا الصالحين للقوات المسلحة في شهر الفتوحات .

واضاف ان عزيمة القوات المسلحة وارادتها الصلبة قادت الى الانفتاح الكبير في كل جبهات القتال وتحقيق الانتصار تلو الانتصار وكانت ضريبة ذلك ان قدمت ارواحا طاهرة من اجل الحفاظ على امن وسلامة البلاد.

واشار الوالي الى ان الاستهداف الكبير الذي واجهته البلاد ممثلا في محاولة تقويض القوات المسلحة خاب وتكسر بفضل الالتفاف الكبير والملاحم البطولية التي جسدها الشعب السوداني في الوقوف خلف قواته المسلحة والقتال معها جنبا الى جنب .

واضاف ان القوات المسلحة والقوات الاخري المساندة لها ستمضي لتحقيق اهدافها حتى يتم تحرير آخر شبر من دنس المليشيا المتمردة.