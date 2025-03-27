ختام القافلة التدريبية للإدارة العامة لتدريب الضباط بولاية القضارف

شهدت رئاسة شرطة ولاية القضارف ختام فعاليات القافلة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة لتدريب الضباط بحضور اللواء شرطة / عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف، واللواء شرطة د/ عبدالحفيظ إدريس يحي مدير الإدارة العامة لتدريب الضباط و مدراء الدوائر و من مدراء الإدارات العامة والمتخصصة والضباط وضباط الصف و الدارسين الذين أكملوا البرنامج التدريبي بنجاح.

جاءت هذه القافلة التدريبية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها رئاسة قوات الشرطة لتأهيل وتطوير كوادرها وذلك بهدف رفع كفاءة الضباط وصف الضباط والأفراد وتعزيز قدراتهم لمواكبة التطورات الأمنية والإدارية التي تفرضها طبيعة العمل الشرطي

من جانبه أشاد

اللواء شرطة حقوقي/ عصام الدين محجوب محمد بالجهود التي بذلتها الإدارة العامة لتدريب الضباط في تنظيم هذه القافلة مؤكدًا أن التدريب والتأهيل المستمر يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق الأمن والإستقرار بالولاية

من جانبه أكد اللواء شرطة د/ عبدالحفيظ إدريس في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذه القافلة التدريبية جاءت ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير الآداء الأمني والإداري لقوات الشرطة في مختلف ولايات السودان وأوضح أن البرنامج التدريبي شمل ورش عمل ومحاضرات نظرية وتدريبات عملية في عدة مجالات من بينها تجويد إدارة الملفات والسجلات الجنائية، وتعزيز مهارات التحقيق الجنائي، والتعامل مع الجرائم الحديثة، فضلًا عن رفع كفاءة الإدارة المالية لضبط النفقات وتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل.

كما أثنى على التفاعل الإيجابي لمنسوبي شرطة ولاية القضارف مع البرامج التدريبية ما يعكس مدى حرصهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

وفي ختام الفعاليات ألقى ممثل الدارسين كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للقائمين على القافلة التدريبية مشيدًا بالجهود التي المبذولة في توفير بيئة تدريبية متميزة كما أكد أن التدريب الذي تلقوه خلال هذه الفترة سيمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وإحترافية أعلى.

وأختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الدارسين وسط أجواء احتفالية عكست روح الانضباط والتحفيز لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث في العمل الشرطي.

المكتب الصحفي للشرطة